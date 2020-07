Jože Pirjevec: Ljudje, ki kritizirajo partizane, niso državotvorni

Profesor dr. Jože Pirjevec je tržaški zgodovinar, ki zna pisati knjige in v njih oživljati preteklost. Najraje piše o domnevno vsem nam znanih rečeh. Pred devetimi leti je tako spisal bestseller z naslovom Tito in tovariši, ki je bil preveden v deset jezikov, pred mesecem dni pa je izšla njegova študija s skrajno preprostim naslovom Partizani. To je domala tisoč strani in dva kilograma težka knjiga o jugoslovanskem partizanskem gibanju, ki bralca ne bo pustila ravnodušnega.