Požig Narodnega doma v Trstu: Spominjamo se in podoživljamo

»Če bi se neke zimske noči« popotnik želel sprehoditi po tržaških ulicah, kot v knjigi Itala Calvina, bi ga morebiti spreletel čuden občutek, da se potaplja v Magrittovo sliko. Premnoge zasute resničnosti in naplavine časa se na trenutke prikažejo v podobah, ki jih je preoblikovala slovesna prisotnost palač. One samo na videz neme zrejo na ulice in trge pred njimi.