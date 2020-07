Junija se je sicer, kot spominja francoska tiskovna agencija AFP, v Braziliji začela suha sezona s povečano nevarnostjo požarov. Minuli mesec so zabeležili 2248 požarov, kar je 19,5 odstotka več kot leto prej. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo leto 2020 najslabše leto za amazonski pragozd doslej.

Več kot 20 finančnih skladov iz Evrope, Azije in Južne Amerike, ki skupaj upravljajo 3750 milijard dolarjev premoženja, je Brazilijo junija v odprtem pismu pozvalo, naj ustavi krčenje pragozda. Izguba biodiverzitete in izpusti ogljikovega dioksida namreč predstavljajo »sistemsko tveganje« za njihove portfelje, so navedli.

Z investitorji je v četrtek govoril brazilski podpredsednik Hamilton Mourao in opozoril, da želijo skladi videti konkretne rezultate v boju proti deforestaciji, preden bodo vlagali v okoljske projekte v državi. Pri tem pa je ocenil, da je brazilska vlada tarča neutemeljenih« kritik. »Ni res, da uničujemo džunglo za proizvodnjo hrane,« je dejal in zanikal tudi očitke, da vlada ruši strukture za zaščito okolja.

Brazilski tožilci so sicer ta teden pozvali k razrešitvi okoljskega ministra Ricarda Sallesa, ki naj bi bil neposredno odgovoren za pospešeno krčenje amazonskega pragozda in številne požare, ki so nastali kot posledica umika ukrepov za varovanje okolja in preprečevanje sečnje. Predlagajo tudi, da se mu naloži plačilo kazni.