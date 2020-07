Hrvaški policisti so od začetka tedna ustavili 21 voznikov čolnov, ki so z glisiranjem kršili zakone pri otokih Lošinj, Rab, Cres in Krk. Kaznovali so devet Nemcev in tri državljane Avstrije, denarne kazni so dobili tudi po dva Slovenca, Čeha in Italijana ter po en državljan Madžarske, Slovaške in Švice, so danes zapisali na spletni strani policije s sedežem na Reki.

Pozvali so vse navtike k spoštovanju prometnih predpisov na morju zaradi svoje osebne varnosti in varnosti drugih oseb. Vse kopalce so prav tako opozorili, naj ne plavajo zunaj označenih območij. Če plaže niso omejene z bojami, naj plavalci ne plavajo dlje kot sto metrov od obale. Prav tako so potapljače spomnili, naj ustrezno označijo svojo navzočnost.

Kot so dodali, so pri otoku Cres denarno kaznovali tudi italijanskega državljana, ki ni imel dovoljenja za športni ribolov.