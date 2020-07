"V prvih treh mesecih letošnjega leta smo še beležili medletno rast izvoza, nato je epidemija covida-19 aprila močno zavrla mednarodno trgovino. Na uvozni strani je bil manjši padec vrednosti že marca, k izrazitemu medletnemu padcu v aprilu pa je prispevala tudi lanska izredno visoka vrednost uvoza v aprilu. Maja se je vpliv epidemije na blagovno menjavo s tujino že nekoliko zmanjšal," so navedli v statističnem uradu.

Pokritost uvoza z izvozom je bila maja 107,8-odstotna; v blagovni menjavi s tujino je bil ustvarjen presežek v vrednosti 172,1 milijona evrov. To je bil drugi najvišji mesečni presežek v prvih petih mesecih leta 2020 in najvišji od štirih majskih presežkov, ustvarjenih od leta 2010.

V članice EU je Slovenija maja izvozila za 1,53 milijarde evrov, kar je 29 odstotkov manj kot maja lani. Iz teh držav je uvozila za 1,51 milijarde evrov, kar je 30,7 odstotka manj kot maja lani. Vrednost trgovanja s temi državami se je neprekinjeno povečevala od oktobra 2016 in vse do druge polovice lanskega leta, ko se je začel izražati vpliv ekonomskega ohlajanja. Epidemija je na trgovanje z državami EU negativno vplivala že marca letos, nato najbolj aprila, znatno pa tudi maja, so pojasnili statistiki.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija maja izvozila za 848 milijonov evrov blaga, kar je 4,5 odstotka več kot maja lani, in iz njih uvozila za 693,9 milijona evrov blaga ali pet odstotkov več. "Od konca leta 2018 beležimo visoko rast vrednosti trgovanja s temi državami, ki se je v maju 2020 nadaljevala, a jo je epidemija močno upočasnila," so navedli. Pomembno k temu prispeva tudi menjava s farmacevtskimi izdelki zaradi logističnega centra švicarskega velikana Novartis na Brniku.

V obdobju od januarja do maja je Slovenija v blagovni menjavi s tujino ustvarila presežek, ki je v teh mesecih skupaj dosegel vrednost 726,9 milijona evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila v tem obdobju 105,8-odstotna.