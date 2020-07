V prizadevanjih, da bi zajezili hitro širjenje novega koronavirusa v drugem največjem avstralskem mestu Melbournu, se bo od ponedeljka v državo dnevno lahko vrnilo le 4000 avstralskih državljanov ali tujcev s stalnim prebivališčem, je napovedal avstralski premier Morrison.

V Viktoriji so v zadnjih 24 urah potrdili 288 novih primerov okužb, kar je največ v enem dnevu od začetka epidemije, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil premier te zvezne države Daniel Andrews.

Veliko povečanje števila okužb oblasti pripisujejo rekordnemu številu testiranj. Kot je dejal Andrews, so v preteklih 24 urah testirali več kot 30.000 ljudi.

Približno pet milijonov prebivalcev Melbourna, glavnega mesta te zvezne države, je sicer od četrtka v šesttedenski karanteni. Za prebivalce zvezne države Viktorija tudi velja prepoved potovanj v druge zvezne države. Po napovedih zdravstvenih oblasti bo šele čez nekaj tednov jasno, ali je karantena v Melbournu uspela zajeziti izbruh virusa.

V Avstraliji, kjer so doslej zabeležili več kot 9000 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 106 ljudi, so že konec marca zaprli meje za vse, razen za avstralske državljane in tiste s stalnim prebivališčem, ki se vračajo v državo. Vsi, ki se vrnejo v Avstralijo, morajo v obvezno karanteno. Po napovedih Morrisona bo to v veljavi, dokler ne bo uspelo zajeziti epidemije v Melbournu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko se epidemiološke razmere v Melbournu in zvezni državi Viktoriji poslabšujejo, pa so v zvezni državi Queensland na severovzhodu Avstralije po več kot treh mesecih znova odprli meje za prebivalce drugih zveznih držav, razen Viktorije.

Queensland je pomembna počitniška destinacija, turisti pa so se množično odpravili na njene plaže, tropske gozdove in Veliki koralni greben, ki ga vsako leto obišče več kot dva milijona ljudi. Na kontrolnih točkah so se tako danes nabrale kolone turistov, dolge 20 kilometrov.

V sosednjem Novem Južnem Walesu se namreč začenjajo šolske počitnice. Policija Queenslanda je potnikom svetovala, naj v naslednjih 72 urah na pot vzamejo s seboj hrano in vodo. "Potrpežljivost bo danes zagotovo vrlina," je dejala premierka Queenslanda Annastacia Palaszczuk za avstralski radio ABC.