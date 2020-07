»To nocoj je povsem državljanski protest,« je dogajanje ocenil igralec in opozicijski voditelj Sergej Trifunović. Ta je bil v protestih v sredo zvečer ranjen v napadu, ki ga sam pripisuje »državnim elementom«, ki so vdrli na protivladni shod.

Med nasilneži, ki so v minulih dneh spremljali proteste ter izzivali izgrede in spopade s policisti, naj bi bili namreč tudi privrženci srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki naj bi skušali na ta način očrniti in diskreditirati nasprotnike vlade.

Shodi so sicer v četrtek potekali v številnih mestih po bolj ali manj vsej Srbiji, med drugim v Beogradu, Novem Sadu, Nišu, Čačku in Kragujevcu. Med protestniki so bili številni mladi, prišlo pa je tudi več opozicijskih politikov, ki so sicer poudarjali, da tam niso kot predstavniki politične opozicije, ampak kot del širšega »demokratičnega gibanja«.