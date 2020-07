Na sedežu evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu bodo danes izžrebali pare zaključnih bojev elitne lige prvakov in drugokakovostne lige Evropa, še pred tem pa je izvršni odbor Uefe včeraj odločil, da bodo v skladu s trenutnimi zdravstvenimi razmerami vse tekme pod njenim okriljem do nadaljnjega igrali za zaprtimi vrati. Pri tem so sicer dodali, da bodo vseskozi pozorno spremljali razvoj dogodkov in pravočasno predlagali morebitno delno ali celotno odpravo teh ukrepov.

Da bi bilo tekmovanje po daljši prekinitvi karseda pošteno, bodo v ligi prvakov preostale povratne tekme osmine finala, to so Manchester City – Real Madrid (Angleži so prvo tekmo dobili z 2:1), Bayern – Chelsea (3:0), Juventus – Lyon (0:1) in Barcelona – Napoli (1:1), 7. in 8. avgusta odigrali na domačih igriščih prvoimenovanih klubov, ki so na prvih tekmah gostovali, zaključni turnir najboljše osmerice pa bo nato med 12. in 23. avgustom gostila Lizbona. V četrtfinale najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini so se že uvrstili Atalanta iz Bergama Josipa Iličića, Atletico Madrid Jana Oblaka, Leipzig Kevina Kampla in Paris SG. V zaključnem delu letošnje sezone bo zmagovalca dala le ena tekma, današnji opoldanski žreb pa bo določil celoten razpored do finala.

Še bolj zapleten je medtem položaj v evropski ligi, saj Inter in Getafe ter Sevilla in Roma niso odigrali še niti prvih tekem osmine finala. Zmagovalca omenjenih dvobojev bo zato dala le ena tekma na nevtralnem igrišču, na prizorišču zaključnega turnirja osmerice v Nemčiji, medtem ko bodo preostalih šest tekem osmine finala tako kot v ligi prvakov lahko gostili klubi, ki so bili na prvih tekmah v vlogi gostov. Na teh je Istanbul Basaksehir doma premagal Koebenhavn z 1:0, Manchester United je v Linzu slavil s 5:0, Šahtar v Wolfsburgu z 2:1, Basel je v Frankfurtu ukanil Eintracht s 3:0, Glasgow Rangers so doma izgubili proti Bayerju iz Leverkusna z 1:3, Olympiakos in Wolverhampton pa sta se razšla z neodločenim izidom 1:1. Povratne in edini tekmi osmine finala bodo 5. in 6. avgusta, sklepni turnir osmerice pa od 10. do 21. avgusta na stadionih v Duisburgu, Düsseldorfu, Gelsenkirchnu in Kölnu, kjer bo tudi finale. Tudi za ligo Evropa bo današnji žreb (ob 13. uri) določil celoten razpored do finala.

Uefa je ob tem potrdila tudi poseben zdravstveni protokol ob povratku tekem pod njenim okriljem, ki ga je podrobno predstavila vsem klubom in nacionalnim zvezam. Med drugim bo vseboval tudi teste na covid-19 ter stroge sanitarne in higienske pogoje, ki jim bodo podvrženi vsi udeleženci tekem, glede na razvoj dogodkov pa ga bodo sproti spreminjali.