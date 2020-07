Za nekdanjega nogometaša in trenerja Alfreda Jermaniša že od leta 1977, ko je bil star deset let, ni dvoma, kateri evropski klubi so mu najbolj pri srcu. To so Liverpool, Barcelona in Torino. »Potem ko sem prva leta življenja preživel v Švici, smo se takrat vrnili v Koper, kjer so me prijatelji takoj zastrupili z nogometom. Ker so bili tistega leta najboljši Torino, Liverpool in Barcelona, sem začel navijati za njih,« je dejal. Ljubezen do vseh treh je ostala. Včasih se je spraševal le, za katerega navija bolj. »Pred leti, ko sta v osmini finala lige prvakov igrala Liverpool in Barcelona, nisem vedel, za koga bi navijal. Potem je Liverpool dosegel gol, jaz pa sem skočil od veselja. Takrat sem se zavedal, katera ekipa mi je najbolj pri srcu,« je dejal.

Liverpool ga je ravno v tej sezoni še posebno razveselil, ker si je po tridesetih letih zagotovil naslov angleškega prvaka. Ko še ni bilo znano, da bodo rdeči z Anfielda na koncu sezone dvignili pokal, je le s težavo spremljal tekme. »Zdaj nisem nič več živčen. Prej pa tekem nisem gledal v živo. Šele po tem, ko sem videl, kakšen je bil rezultat, sem tekmo zavrtel na začetek in si jo ogledal. To se mi ne dogaja pri spremljanju tekem Barcelone, še manj Torina,« je dejal in dodal, da med vsemi trenerji najbolj občuduje Pepa Guardiolo.