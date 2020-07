Horvat je na seji med razpravo pokazal list papirja in pojasnil, da kaže podatke, ko mu je policija v času prejšnje vlade sledila. "Po mojem emšu. Neverjetno," je dejal. Dodal je, da je bilo največ vpogledov v njegove podatke ob nastanku aktualne koalicije, v drugi polovici februarja in začetku marca. "Gledali so me celo 35 minut pred polnočnico. Ja, bil sem na polnočnici in so me gledali. Zanimivo. Zelo zanimivo," je dejal poslanec NSi. Dodal je, da se strinja z Dejanom Židanom, ki je v preteklosti dejal, da bi bilo morebitno sledenje policije politikom največja afera v zgodovini samostojne države.

"Zaradi tega bomo zganjali velik hrup, ker želimo, da se enkrat ukorenini demokracija v tej državi," je še dejal Horvat.

Z generalne policijske uprave so medijem posredovali sporočilo za javnost in pojasnili, da lahko policisti osebne in druge podatke obdelujejo le zaradi opravljanja policijskih nalog in da morajo imeti za vpogled v posamezno evidenco utemeljen razlog.

Če obstaja dvom, ali so bili podatki posameznika obdelovani zakonito, ki ga lahko poda posameznik ali gre za lastne ugotovitve, pa policija začne notranjevarnostni postopek. Če se z notranjo preiskavo ugotovi sum storitve kaznivega ravnanja, policija uvede ali predlaga uvedbo postopka pred pristojnimi organi in sprejme ukrepe za vzpostavitev notranje varnosti, so še pojasnili v policiji in dodali, da morebitne kršitve tudi sami prijavljajo pristojnim prekrškovnim organom in organom pregona.

Iz policije so še sporočili, da so na podlagi v medijih izraženih dvomov in inšpekcijskega nadzora informacijskega pooblaščenca začeli notranjevarnostno preiskavo, o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora pa še niso obveščeni, zato sklepajo, da ta nadzor še ni zaključen, prav tako pa v policiji še niso končali notranjevarnostnega postopka.

Nekdanji poslanec danes pa državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič je pred časom vse poslance in ministre pozval, naj od policije vsak posebej zahtevajo podatke o vpogledih v njihove evidence. Sam je sicer kot član komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb februarja med nadzorom na policiji od tedanje direktorice Tatjane Bobnar zahteval seznam o vpogledih, a mu Bobnarjeva tega ni dovolila, ker da je presegel pooblastila. Bobnarjevo je nato vlada Janeza Janše zamenjala na svoji prvi ustanovni seji.