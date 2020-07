Poljaki bodo v nedeljo v drugem krogu predsedniških volitev odločali, kdo bo naslednjih pet let vodil državo. V prvem krogu 28. junija je zmagal dosedanji konservativni predsednik Andrzej Duda s 43,5 odstotka glasov, liberalni varšavski župan Rafal Trzaskowski pa je dobil 30,5 odstotka. Toda slednji lahko pričakuje, da bo v nedeljo dobil večji del glasov volilcev, ki so v prvem krogu podprli kakšnega tretjega kandidata.

Vsi se strinjajo, da so te volitve izjemno pomembne, saj bi ponovna zmaga »neodvisnega kandidata« Dude pomenila, da bo konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS) nadaljevala svojo vse bolj avtoritarno vladavino vsaj do parlamentarnih volitev 2023. Z zmago Trzakowskega pa bi popustil veter v jadra PiS. Poljaki se tako zdaj odločajo med v veliki meri neomejeno vladavino PiS, ki vse bolj obvladuje medije in sodno vejo oblasti, in zahodno liberalno demokracijo. V PiS so pohiteli z volitvami, še preden bi se jasneje pokazale gospodarske posledice pandemije, ki je glede smrtnih žrtev na milijon prebivalcev malo manj prizadela Poljsko kot Slovenijo.

Ne vročina ne dež ju ne ustavita Zadnje ankete kažejo, da sta Trzaskowski in Duda zelo izenačena pri okoli 45-odstotni podpori. Oba sta stara 48 let in v boju za vsak glas brez počitka potujeta po Poljski. Ne vročina ne dež ju ne motita pri predvolilnih zborovanjih, pri uživanju v lokalnih specialitetah in fotografiranju z volilci. Večje ko je mesto, več podpore ima proevropski Trzaskowski. Manjši ko je kraj, več ljudi podpira nacionalističnega Dudo. »Veliko je naredil za ljudi,« pravijo volilci vladnega kandidata, ki upa, da bo predvsem zaradi socialne politike vlade PiS ponovno izvoljen. Tridesetletna mati je za nemško novinarsko agencijo DPA povedala: »Po zaslugi novih otroških dodatkov imajo otroci povsem novo življenje. Lahko gremo na bazen, denar pa je tudi za zunajšolske dejavnosti.« Trzaskowski je moral pred prvim krogom pred kamerami priznati, da njegova Državljanska platforma, ki jo je pred leti vodil kasnejši predsednik evropskega sveta Donald Tusk, ni imela prav, ko je mesečni dodatek 500 zlotov (112 evrov) za vsakega otroka in velik upokojenski regres, ki ju je uvedla vlada PiS, sprva razglašala za kupovanje volilcev. Duda in PiS se hvalita tudi z nizko brezposelnostjo pred izbruhom pandemije. Vladajoči mediji Trzaskowskemu zdaj očitajo, da je pred leti glasoval za zviševanje starosti upokojevanja na 67 let. Vlada PiS je to starost potem znižala. Duda maha tudi s predlogom ustavnega amandmaja, ki naj bi prepovedal posvojitve otrok istospolnim parom. Trzaskowski pa obljublja, da bo po izvolitvi razveljavil sodno reformo, s katero si vlada PiS podreja sodno vejo oblasti. Njegovi volilci predvsem računajo na izboljšanje odnosov z EU, ki so ji Poljaki zelo naklonjeni, ker se bojijo Rusije, Duda pa naj bi preveč stavil na ZDA. Volitve so tako pomembne zaradi vloge poljskega predsednika, ki ima širša pooblastila kot denimo v Sloveniji. Med drugim lahko zavrne vsak v parlamentu sprejet zakon in vpliva na zunanjo in obrambno politiko.