V svetlem ateljeju je pet dolgolasih deklet v tišini sedelo vsaka za svojim šivalnim strojem in robilo ročno poslikan kos blaga. Medtem ko so z vso resnostjo, natančnostjo in previdno sledile igli na blagu, je njihovo delo od daleč spremljala mentorica šivanja na tečajih FLiKEpike Nataša Zalokar. Kot je povedala Zalokarjeva, so dekleta spretna, ne nazadnje so že prvi dan začetnega tečaja sešile lično in enostavno torbico ter blazinico za šivanke, ki so jo ponosno, kot prave profesionalne šivilje, nosile okoli roke.

Mame tečajnic ne znajo šivati »Dekleta so začetnice, omeniti pa moram Kristo, ki je že veteranka med nami,« je ponosno povedala Zalokarjeva in pokazala na dekle, ki se je od šivalnega stroja postavila ob delovni pult, kjer je imela ukrojeno in že skoraj izdelano športno torbo. »Prvič sem tečaj obiskala pred nekaj leti. Ker sem si že lani na počitniškem tečaju sešila pulover s kapuco in športne hlače z žepi, sem se z mentorico dogovorila, da lahko tečaj letos zaključim s torbo, ki jo potrebujem za na trening,« je povedala Krista, enajstletna gimnastičarka. Počitniški šiviljski tečaji, ki v kletnih prostorih Tobačne letos potekajo že četrto leto, so vedno dobro obiskani. Majhne skupinice po tri do pet otrok zagotavljajo individualen pristop mentorja. »Dekleta korak za korakom spoznavajo šivalni stroj, že prvi dan izdelajo čisto pravi in uporaben izdelek,« je povedala Ana Kosi, ustanoviteljica tečajev FLiKEpike in mentorica šivanja, in na vprašanje, ali se dekleta za učenje šivanja odločajo zaradi mam, ki to znanje že imajo, odgovori: »Različno, vendar večina mam naših tečajnic ne zna šivati. Prepričana sem, da bi sicer s šivanjem poskusile že doma oziroma bi začetni tečaj opravile doma. So pa nekatere mame najmlajših tečajnic tudi naše tečajnice in so s šivanjem navdušile tudi hčerke.«