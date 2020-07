Zapore cest so nadležne, obiskovalci kmalu vzljubijo alternative

Obiskovalci Triglavskega narodnega parka in okolice so v zadnjih letih organizirane javne prevoze vse bolj vzljubili. Občine in turistični delavci jih organizirajo in nadgrajujejo tudi letos, ko je zaradi spremenjenih razmer in več enodnevnih gostov spodbujanje k trajnostni mobilnosti pravi izziv.