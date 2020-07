»Člani izvršnega odbora Uefe so glede na trenutne razmere sprejeli odločitev, da bodo vse nadaljnje tekme pod okriljem Uefe odigrane za zaprtimi vrati. Uefa vseskozi spremlja razmere in bo pravočasno predlagala popolno ali delno odpravo te odločitve,« so v izjavi za javnost zapisali pri Uefi, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin.

Uefa je odločitev o tem sprejela le dan pred četrfinalnim žrebom v Nyonu. Žreb parov v ligi prvakov se bo v petek pričel ob 12. uri, v evropski ligi pa ob 13. uri. V četrtfinale najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini so se že uvrstili Atalanta iz Bergama Josipa Iličića, Atletico Madrid Jana Oblaka, Leipzig Kevina Kampla in PSG.

Za štiri prosta mesta se potegujejo Real Madrid in Manchester City (Angleži po prvi tekmi vodijo z 2:1), Bayern in Chelsea (Nemci vodijo s 3:0), Lyon in Juventus (Francozi so v prednosti 1:0) ter Napoli in Barcelona (ekipi sta prvo tekmo odigrali neodločeno z 1:1). Uefa načrtuje, da bodo evropsko ligo lahko dokončali z enakim formatom, torej najboljša osmerica bo odigrala turnir v Nemčiji, finale pa bo predvidoma 21. avgusta v Kölnu.