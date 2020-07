Ugibanja o nezadovoljstvu v DeSUS so se pojavljala že dalj časa, prah pa je v torek dvignila javna kritika pokrajinske organizacije DeSUS Ljubljana, ki je na ponedeljkovi seji izrekla nezaupnico predsednici stranke. Sprejeli so osem sklepov glede nezadovoljstva z delom stranke in predsedniku sveta Tomažu Gantarju dali pobudo, da jih uvrsti na sejo sveta.

Več vprašanj o dogajanju v stranki in sklepih pa je odprlo sredino sporočilo Mestne organizacije DeSUS Ljubljana. Kot so navedli, z omenjenimi sklepi niso bili seznanjeni in pri njihovem sprejemanju niso sodelovali, čeprav so se seje udeležili.

Pivčeva, ki je že v prvem odzivu na sklepe pokrajinske organizacije Ljubljana zapisala, da je bila zadeva skrbno zrežirana in vnaprej načrtovana, je po današnjem srečanju vodstva stranke izpostavila, da še čakajo na zapisnik s seje pokrajinskega odbora. Pregledala ga bo pravno statutarna komisija in presojala o pravno formalni legitimnosti sklepov. Poudarila je še, da sklepi pokrajinske organizacije niso zavezujoči.

V DeSUS sicer ne bodo hiteli s sklicem sveta stranke in izvršnega odbora, tudi zaradi epidemioloških razmer. Po napovedih predsednika sveta stranke Gantarja bi ga lahko sklicali ob koncu poletja, če bodo okoliščine za to primerne. O sklicu sveta stranke so se sicer že dogovorili na srečanju organov stranke v maju, ko so razpravljali o pogojih DeSUS za nadaljnje delo v koaliciji.

Potem ko je Gantar v sredo ocenil, da so razmere v stranki resne, in izrazil upanje, da jih Pivčeva ne podcenjuje, je danes ugotavljal, da predsednica položaj jemlje resno. Po njegovem mnenju komunikacija razmer v stranki v zadnjih dneh ni bila najbolj primerna, pač pa bi morali težave rešiti znotraj stranke. Nemiri v DeSUS bi po njegovih besedah lahko bili posledica tega, da je tudi delo na terenu zaradi epidemioloških razmer v zadnjih mesecih zastalo.