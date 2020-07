Hitrejše okrevanje s pomočjo integriranih javnih financ

Program hitrejšega gospodarskega okrevanja po prvi fazi koronakrize bo v Sloveniji, poleg potrebnega znatnega povečanja javnih financ, zahteval še dve dodatni spremembi v načrtovanju in izvrševanju javnofinančnih blagajn. Veliko dodatno povečanje javnofinančnih izdatkov naj bi vplivalo na oživitev gospodarske aktivnosti zaradi spodbujanja domačega povpraševanja z velikimi javnimi investicijami in večjim trošenjem prebivalstva in podjetij. Vendar bo to hkrati povzročilo tudi znatno povečanje javnega dolga in velike zunajbilančne obveznosti države (jamstva za dodatna bančna posojila podjetjem).