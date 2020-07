Prihodnji teden bo minilo pet let od obravnavanega dogodka, ki je vzel življenje 33-letnemu Martinu Rogini, Petra Vravnika pa je posedel na zatožno klop. Tragični dogodek pod obtožbo se je pripetil 17. julija 2015 okoli 21.30. Trije pivski znanci so se tistega poletnega večera v Sv. Boštjanu pri Dravogradu podali na izlet z gumijastim čolnom po reki Dravi. Vravnik je začel žaliti Rogino, ki ga je zaman večkrat prosil, naj ga vendarle neha zbadati.

Vravnika je nazadnje skušal umiriti tako, da ga je z eno roko sunil v prsi. Obtoženega je to še bolj podžgalo. Rogino je potisnil najmanj dvakrat tako močno in sunkovito, da je neplavalca pahnil v deročo vodo. »Tu imaš zdaj!« naj bi še zavpil in mirno opazoval njegovo utapljanje.

Tretji na čolnu je bil Janko Helbl, ki prav tako ni znal plavati. Skušal je podati roko Rogini, kar pa mu je preprečil Vravnik. Pri tem je šel celo tako daleč, da je Helbla večkrat udaril in brcnil, ga pri tem poškodoval, nazadnje pa ga grozeče vprašal, ali naj v vodo vrže še njega. Kaj se je zgodilo na Dravi, nista razkrila nikomur. Truplo Rogine so našli šele po nekaj dneh, ko so svojci obvestili policijo, da ga pogrešajo, in je stekla iskalna akcija.