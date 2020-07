Okrožno sodišče v Mariboru je preklicalo včerajšnji narok, na katerem bi morali obravnavati tožilski očitek spolnega napada v zobozdravstveni ordinaciji. »Narok smo odložili iz razlogov na strani obdolženca,« je bila redkobesedna predsednica sodišča Alenka Zadravec.

Neuradno so izvedeli, da je obtoženi zobozdravnik Nermin Suljić obvestil sodišče, da ne more sesti na zatožno klop zato, ker je na dopustu.

V sredo smo poročali, da je mariborsko višje sodišče razveljavilo lansko sodbo okrožne sodnice Simone Mernik, ki je 41-letnega zobozdravnika, zaposlenega v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, nepravnomočno obsodila zaradi očitanega napada na spolno nedotakljivost danes 34-letne pacientke. Kaznivo dejanje naj bi 28. novembra 2016 izvršil v ordinaciji med rednim delovnim časom. Mernikova mu je izrekla pogojno enoletno zaporno kazen s triletno preizkusno dobo. »Sodišče druge stopnje je ugodilo pritožbama obdolženca in njegove zagovornice, sodbo sodišča prve stopnje je razveljavilo zaradi ugotovljene bistvene kršitve določb kazenskega postopka in kršitve pravice do obrambe obdolženega,« je pojasnila Zadravčeva.

Višje sodišče je obenem odredilo, da mora novo sojenje opraviti druga sodnica mariborskega okrožnega sodišča. Sodni postopek zdaj vodi sodnica Simona Murko. Kdaj bo Suljića ponovno vabila na zatožno klop, še ni znano. Obtoženi vztraja, da ni nikogar nadlegoval, niti telesno niti besedno.