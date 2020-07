Avstrijski parlament je v sredo sprejel resolucijo, s katero ministru za zunanje in evropske zadeve Alexandru Schallenbergu nalaga, »naj si na evropski in dvostranski ravni prizadeva doseči, da bo Republika Slovenija uradno priznala nemško govorečo skupnost kot narodno skupnost«. Predlog resolucije, ki ga je nekaj dni prej sprejel zunanjepolitično odbor, so podprle poslanske skupine vseh petih parlamentarnih strank, in sicer prav na dan, ko je bil na obisku slovenski predsednik Borut Pahor. Parlament je takšno pobudo podprl že trikrat, nazadnje leta 2018, zahteve po priznanju nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot avtohtone pa so ena izmed stalnic avstrijske politike v dvostranskih odnosih.

»Nemško govoreča etnična skupnost v Sloveniji ni priznana kot avtohtona etnična skupnost in zato nima kolektivnih pravic… zato je naš poziv označen za nujnega,« so zapisali v spremnem besedilu. Zunanji minister Schallenberg je ob tem dejal, da je vprašanje odprl med obiskom Ljubljane pred tremi tedni, da pa »gre za prebijanje debelega ledu«.

V Zvezi kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji so sklep avstrijskega parlamenta pozdravili, razprava pa je po njihovem pokazala, da so poslanci seznanjeni z aktualnimi razmerami v Sloveniji, saj so zunanjega ministra tudi pozvali, naj se pri Sloveniji zavzame za obljubljenih 32.108 evrov za delovanje nemško govorečih kulturnih društev, ki so zaradi koronavirusne krize zamrznjeni.