V dramatični akciji ob nizozemsko-belgijski meji so pripadniki posebnih enot nizozemske policije konec junija razbili kriminalno združbo, šest ljudi pa aretirali zaradi suma ugrabitve. Osumljenci naj bi namreč šest ladijskih zabojnikov preuredili v mučilnice oziroma zaporniške celice, prostore pa zvočno izolirali, so ta teden potrdili na državnem tožilstvu. »V vsakem od prostorov smo na steni in stropu našli lisice, v katere bi lahko vklenili žrtve, ki bi tako nemočno visele. Zidove so oblazinili s folijo, da bi jih zvočno izolirali,« so zapisali v izjavi za javnost.

Med hišno preiskavo v Rotterdamu so pri enem od osumljencev našli še 24 kilogramov ekstazija, v drugih zabojnikih pa tri ukradene kombije, dva BMW, pištole in puške. Skupno 25 kosov orožja.

»Zraven njega je ležalo orodje, s katerim bi lahko žrtve mučili ali pa vsaj strašili,« so razložili na tožilstvu. Med drugim so našli velike škarje za obrezovanje drevja, ročno žago, klešče, dodatne lisice, plinski gorilnik, lepilni trak, policijske uniforme, neprebojne jopiče, črne obrazne maske in več črnih bombažnih vreč. »Te bi žrtvam lahko poveznili čez glavo,« so komentirali njihovo možno rabo. Zabojniki so bili opremljeni s številnimi kamerami, prek katerih bi dogajanje lahko spremljali tudi na daljavo.

Informacije s šifriranega omrežja

Prve preiskave so se začele že aprila, ko so oblasti prek šifriranega omrežja encrochat začele slediti osumljencem in njihovi komunikaciji. Takrat so tudi ugotovili, kdo so njihove potencialne tarče. Policija jih je opozorila na nevarnost, zato so se skrile. »Zaradi nenehnega videonadzora v bližini skladišča smo preprečili načrtovane ugrabitve in druge resne zločine,« so zapisali v poročilu.

Encrochat je zavarovana storitev prek telefona, posebno priljubljena pri kriminalcih. Uporabljalo naj bi jo kar 60.000 nepridipravov, ki so prek mreže koordinirali distribucijo prepovedanih drog, prali denar in po navedbah britanske agencije NCA tudi načrtovali atentate na svoje tekmece. Gre za še eno v vrsti uspešnih akcij, v sklopu katerih so v Veliki Britaniji in na Nizozemskem v zadnjih mesecih aretirali na stotine domnevnih kriminalcev ter zasegli 27 ton mamil. tak