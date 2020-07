Prav smešno, da ne rečem kaj drugega, se mi že zdi to stalno prizadevanje naše nacionalne RTV. Zvesto sledi Grimsovim »predpisom«, na eno stran »tehtnice postavlja« desne politike, intelektualce, novinarje, ekonomiste, zgodovinarje, pravnike, sodnike in druge malikovalce lika Janeza Janše, na drugo stran pa levo orientirane ali nevtralne ljudi, povsod išče uravnoteženost, tudi tam, kjer je ne more biti. Strokovnost, razgledanost, iskrenost, pravičnost, vljudnost, spoštljivost niso vedno (ali pogosto) na vrhu lestvice pomembnosti. Tako lahko, na primer, sledimo ob nastopu Janševe vlade soočenju primitivno in agresivno obarvanega razpravljanja upokojenega poslanca SDS na eni, z uglajenimi in strokovno podprtimi stališči dvojnega doktorja na drugi strani.

Vsak lahko vpliva na kreiranje javnega mnenja, a RTV večkrat, namesto da bi ljudem pomagala prepoznavati moralne in etične vrednote, ločiti resnico od laži, dobronamernost od populizma, strokovnost od »vsevednosti«, pomaga pri relativizaciji dejstev in dogodkov, pri minimizaciji, pri projekciji in manipulaciji… Naj navedem samo zadnje primere. Ko poročajo o protestih, poskušajo enačiti maloštevilne provladne protestnike in več tisoč protivladnih protestnikov po pomembnosti, poročajo o njih z enakim poudarkom, kot da smo Slovenci razdeljeni na dve enaki polovici zadovoljnih in nezadovoljnih s sedanjim stanjem in vlado (in s preteklimi vladami), ki je zanj odgovorna. Lahko dajo »rumenim brezrokavnikom« celo prednost pri poročanju, o tem, da je med njimi veliko število identificiranih neonacistov povezanih s SDS, in o nevarnosti, ki jo predstavljajo, pa najraje molčijo.

Med prvo Janševo vlado je svoboda medijev občutno padla, zdaj pa si je Janša nekatere že čisto podredil. Vedno bolj se tudi pozna njegov politični vpliv na (nekatere) urednike ter urednice, novinarke in novinarje »nacionalke«. Poleg drugih izstopa ena izmed dveh voditeljic Odmevov. Pred dnevi je izvedla »uravnoteženje z zamikom«. Govorim o Janševem pismu generalnemu tožilcu Šketi in o gostih, ki jih je povabila za komentiranje. Najprej je gost dr. Rajko Pirnat pisanje označil za nedopusten politični pritisk na generalnega tožilca in nedopustne grožnje. Enako je v odgovoru Janši njegovo pismo ocenil Šketa sam in zatrdil, »da tožilstvo deluje učinkovito in zakonito, tožilci pa skladno z ustavo in zakonom«, in enako meni tudi državnotožilski svet. Novinarki se je seveda zdelo potrebno dobiti »protiutež« in jo je čez nekaj dni našla v pravniku in Janševem podporniku dr. Mateju Avblju. Ta je najprej vzvišeno in vehementno napadel Pirnatovo mnenje, potem pa privlekel na dan zelo »strokovno« stališče, da v Janševem pismu ni nobenih pritiskov, ampak le povabilo k dialogu. Zanima me, od kdaj pri nas enačimo grožnje s povabilom na pogovor. In voditeljica je bila zelo zadovoljna z Avbljevim in s svojim reševanjem predsednika vlade. In svojih koristi? Že mimika na obrazu jo pogosto izda.

A vse skupaj ni še nič proti temu, kar bo sledilo ob morebitnem sprejetju predlaganih sprememb zakona. Takrat se bo naša RTV Slovenija kar potopila v politični vpliv in zbogom kakršna koli nevtralnost. Tak sovražni prevzem bi morali na vsak način preprečiti.

Polona Jamnik, Bled