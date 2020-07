Enainpetdeset učiteljev Prve gimnazije Maribor je prejšnji teden pripravilo spletno peticijo, s katero podpisniki v novem šolskem letu zahtevajo vrnitev srednješolcev nazaj v šolo. Kot poudarjajo, je pouk na daljavo za srednješolce povsem nesprejemljiva rešitev. Za zdaj je peticijo podpisalo nekaj manj kot 1900 ljudi.

Kot v peticiji pojasnjuje prvopodpisana Eva Škobalj, predlogi modelov za pouk v srednjih šolah v prihodnjem šolskem letu, za katere so izvedeli iz medijev, napovedujejo za srednješolce delno ali v celoti pouk na daljavo. Ob tem poudarja, da je bila v za vse nepričakovanih razmerah epidemije in zaprtja javnega življenja ta oblika pouka ustrezna rešitev za takratno stanje, vendar pa pouk na daljavo ne sme postati dolgoročna rešitev.

»V epidemiološki situaciji, ki bi v naslednjem šolskem letu omogočila odprtost javnega življenja in pouk v osnovnih šolah, je nujno potrebno poiskati rešitve za izvedbo celotnega pouka v šolah tudi za vse srednješolce,« menijo avtorji peticije, ki jo je podprl tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Po njihovem je pouk na daljavo v novem šolskem letu za srednješolce nesprejemljiva rešitev, ker šola za številne med njimi predstavlja tudi varno okolje in zaščito pred neugodnimi socialnimi razmerami v družini.

Kot pravijo, šola v vsakodnevnem živem stiku z mladimi omogoča hitrejše zaznavanje njihovih duševnih in socialnih stisk, ki so jih v času šolanja na daljavo doživljali številni srednješolci. Prav tako jim nudi možnost socializacije, ki je v stiku z vrstniki in učitelji popolnoma drugačna kot v stiku s tehnologijo. Seveda pa šola po njihovem omogoča enake možnosti izobraževanja tudi tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih socialnih pogojev, še dodajajo.

Ker se v času ponovnega izvajanja pouka v šolah niti v Sloveniji niti v drugih državah ni poslabšala epidemiološka slika, avtorji peticije pričakujejo, da bodo pristojni poiskali rešitve za izvajanje pouka v šolah za vse dijake. Med drugim predlagajo, da v primeru nujnosti zagotavljanja socialne distance zagotovijo dodatne prevoze za dijake vozače, zapolnijo prazne dijaške domove in zagotovijo dodaten kader ter dodatne prostore za izvedbo pouka.