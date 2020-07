Po prodaji največja regija v skupini je bila vzhodna Evropa, kjer so prodali za 271,7,2 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je osem odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lanskega leta. V Rusiji, ki za Krko predstavlja največji posamični trg, so pridali za 180,2 milijona evrov izdelkov, kar na letni ravni prav tako predstavlja osemodstotno rast.

Rast prodaje so zabeležili tudi na večini ostalih trgov na območju vzhodne Evrope in srednje Azije. Na domačem slovenskem trgu so zabeleži 15-odstotni padec prodaje izdelkov in storitev; prodali so jih za 38,3 milijona evrov. V Krki padec pripisujejo zmanjšanju prodaje zdraviliško-turističnih storitev za 46 odstotkov zaradi vpliva pandemije covida-19. Prodaja na slovenskem trgu sicer v skupini predstavlja 4,8-odstotni delež.

V šestih mesecih je Krka prodala za 753,2 milijona evrov izdelkov za humano uporabo, od tega za 691,7 milijona evrov zdravil na recept in za 61,5 milijona evrov brez recepta. Prodaja prvih je zrasla za osem odstotkov, prodaja zdravil brez recepta pa je bila nižja za dva odstotka.

Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka je v prvi polovici leta znašal 216,7 milijona evrov, kar je 40 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, ocenjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je bil višji za 30 odstotkov in je znašal 273 milijona evrov.

Preliminarne podatke o poslovanju v prvem polletju je na današnji skupščini predstavil predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. V sporočilu za javnost, ki ga Krka objavila na spletni strani Ljubljanske borze, je družba še navedla, da letos načrtujejo prodajo v višini 1,52 milijarde evrov, čisti dobiček pa naj bi se ustavil pri dobrih 210 milijonih evrov.

Skupina namerava za vlaganja, predvsem za povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, nameniti 134 milijona evrov, za raziskave in razvoj pa nameravajo nameniti 10 odstotkov prihodkov od prodaje.