Pogrešana je 33-letna zvezdnica Naya Rivera, ki je pred dobrim desetletjem zaslovela v nanizanki Glee. Za njo so se izgubile sledi po vkrcanju na izposojeni čoln na jezeru Piru v kalifornijskem okrožju Ventura, kamor se je odpravila na izlet s svojim sinom. Tri ure kasneje je nek čolnar policijo obvestil, da je naletel na čoln s samo enim potnikom - spečim dečkom. Izkazalo se je, da gre za igralkinega sina. 33-letno igralko iščejo potapljači, območje pa prečesavajo tudi z zraka.

Informacije, ki jih je policija pridobila od štiriletnika, so zelo skope. Deček, ki je imel na sebi rešilni jopič, je povedal, da sta z mamo plavala, a se ona ni vrnila na čoln. Na čolnu so sicer našli neuporabljen rešilni jopič za odrasle.

Naya Rivera je zaslovela leta 2009, ko je v seriji Glee nastopila v vlogi Santane Lopez. V šestih letih snemanja nanizanke se je pojavila v skoraj vseh epizodah, zaigrala pa je tudi v nanizanki The Royal Family in komediji The Master of Disguise.