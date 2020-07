"Zakaj mali obrtniki in podjetniki ne bi smeli biti upravičeni do teh sredstev. Ti so najbolj ranljiva skupina, kar je podjetniški sklad očitno prezrl. Verjamemo, da bo napako nemudoma odpravil," je, kot so danes sporočili iz OZS, dejal predsednik OZS Branko Meh. Stališčem in pozivu OZS se pridružuje tudi Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, so navedli.

V okviru javnega poziva covid-19 za nakup zaščitne opreme bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev za nakup zaščitne opreme, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov. Podjetje bo lahko prejelo do 9999 evrov pomoči, sredstva pa bodo na osnovi poziva dostopna prek Slovenskega podjetniškega sklada.