Ljubljanski policisti pri 33-letniku našli več vrst prepovedanih drog

Policisti so v ponedeljek na območju Most zalotili 33-letnika, ki je drugi osebi preprodajal konopljo. V njegovem vozilu so nato našli še deset gramov te prepovedane droge, pakirane v vrečke. Med hišno preiskavo pri njem pa so poleg konoplje našli še kokain, kamagro ter prepovedana pirotehnčna sredstva in strelivo.