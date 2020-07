Kot poročajo hrvaški mediji, ki se sklicuje predvsem na novinarske vire iz Hrvaške in Slovenije, je Dinamo že stopil v stik s Kekom, ki pa ima do leta 2022 kot selektor pogodbo z Nogometno zvezo Slovenije. Pri Jutarnjem listu pišejo, da naj bi kmalu sledil sestanek z odgovornimi na NZS, nato pa se bo Kek preselil v Zagreb.

Pri Dinamu so pred tem najavili, da iščejo trenerja "težke kategorije", uveljavljenega strokovnjaka, ki svoje znanje lahko potrdi z uspehi. In kot pravijo, ima Matjaž Kek vse to, kar pri hrvaških prvakih zahtevajo. Čudežen rezultat je naredil z Rijeko in na Rujevico prvič pripeljal pokal za naslov prvaka Hrvaške ter s tem klubom osvojil tudi dva pokalna naslova. S Kekom je klub postal drugi najboljši v državi za velikim Dinamom.

Kot dodajajo, gre tudi za močno osebnost, podobno, kot sta bila to Vahid Halilhodžić in Nenad Bijelica, ki sta s klubom dosegala tudi uspehe v Evropi. Naloga pa ne bo lahka, saj bo moral Kek promovirati mlade domače igralce in ustvarjati nove domače nogometne ase.