Obeti: V soboto se bo po jasnem jutru čez dan od severa pooblačilo. Padavine, sprva plohe in nevihte, bodo zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Do nedelje zjutraj se bo že razjasnilo in nedelja bo sončna ter hladnejša. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Nad južno polovico Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka od zahoda še nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo in postopno spet vroče.