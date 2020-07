Trump je tvitnil, da se ne strinja s priporočili CDC glede odpiranja šol, ker so preostra, predraga in nepraktična. "Sestal se bom z njimi!!!" je tvitnil predsednik ZDA, podpredsednik Mike Pence pa je kmalu zatem dejal, da bo CDC prihodnji teden izdal nova priporočila.

CDC šolam v ZDA priporoča, da šolarji in učitelji nosijo zaščitne maske, kjer je to mogoče, uredijo več prostora med šolskimi klopmi, skrajšajo urnike, malice preselijo iz jedilnic v učilnice ter postavijo pregrade med umivalnike in podobno.

"Mislim, da moramo zaupati CDC, da sprejme odločitve na osnovi znanstvenih dokazov, ne pa Trumpovim izpadom na Twitterju," je dejala vodilna demokratka v senatnem odboru za izobraževanje Patty Murray.

Države in šolska okrožja odgovarjajo, da bodo storila to, kar bo varno za učitelje in učence, ne glede na to, kaj govori predsednik ZDA. Newyorški guverner Andrew Cuomo je dejal, da je zakon jasen in odločitve glede šol so stvar zveznih držav in niso odvisne od predsednika ZDA.

Republikanci želijo otroke vrniti nazaj v šole, da se bodo lahko njihovi starši vrnili na delovna mesta, da bi v ZDA čim prej zagnali gospodarsko rast, tako, da se bodo posledice odpiranja gospodarstva videle še pred novembrskimi predsedniškimi volitvami.

Trumpovim grožnjam navkljub je newyorški župan Bill de Blasio dejal, da se bodo šole odprle, vendar ne za vse otroke naenkrat. Odločitev bo v rokah šol. Pouk naj bi potekal v živo v izmenah po dva ali tri dni na teden, nato pa po dva ali tri dni od doma po spletu.

Trump je v sredo kritiziral tudi direktorja ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje Anthonyja Faucija, ki je izjavil, da so ZDA še globoko v prvem valu pandemije covida-19 in se je boj proti njej šele prav začel.

Trump je dejal, da se s tem ne strinja in ponovno kot že od začetka pandemije sredi marca izrazil prepričanje, da bo zadeva minila sama od sebe.

"Čez teden, dva, tri ali štiri bomo v zelo dobri formi. Smo na zelo dobri poti, da porazimo virus. Fauci je sprva govoril, da naj ne nosimo maske, sedaj pravi drugače," je dejal Trump in pohvalil lastno odločitev za prepoved poletov iz Kitajske, sicer bi bilo še slabše.

Ameriška zvezna država New York zaenkrat še vedno vodi po številu okuženih z novim koronavirusom in mrtvih zaradi covida-19, vendar nove okužbe in smrti zadnje tedne naraščajo minimalno. Cuomo je v sredo poročal, da je v torek umrlo 11 ljudi, od skoraj 58.000 testov pa se jih je pozitivnih vrnilo 592.

Teksas, ki je maja med prvimi državami odpravil ukrepe proti pandemiji, je v torek prijavil rekordnih 10.028 okužb, v sredo pa 9979. V sredo so poročali o 98 smrtnih primerih.

Število okužb preseglo tri milijone

V ZDA je po podatkih univerze Johns Hopkins število okužb v sredo preseglo tri milijone in raste naprej. Za covidom-19 je umrlo že več kot 132.000 ljudi. V ZDA sedaj testirajo po 640.000 ljudi na dan, pozitivnih testov pa je redno čez 50.000 na dan. Skrbi to, da je delež pozitivnih testov v nekaterih državah odločno prevelik. V Arizoni je 27-odstoten, na Floridi 19 odstotkov. V New Yorku le 1,2 odstoten.

Iz držav zahoda in juga ZDA sicer poročajo o dolgih vrstah, čakanju po več ur in potem zavrnitvah testiranja, ker ni dovolj opreme in osebja. Na rezultate se potem čaka po teden dni ali več. V New Yorku je na primer več krajev za brezplačno testiranje kot interesentov.

Zvezno ministrstvo za zdravje ZDA namerava prihodnji teden odpreti tri centre za hitro testiranje tam, kjer raste število okužb. To bo v Jacksonvillu na Floridi, Baton Rougeu v Louisiani in Edinburgu v Teksasu, Opravili bodo lahko po 5000 testov na dan, vendar bo na rezultate še vedno potrebno čakati med tri do pet dni.

Pence je v sredo dejal, da so v ZDA doslej testirali 39 milijonov ljudi in ob treh milijonih okuženih je doslej okrevalo 1,3 milijona ljudi. ZDA so res izvršile največ testov na svetu, vendar imajo tudi največ okuženih in mrtvih, po številu testov glede na število prebivalcev pa so nekje na sredini za Rusijo in Španijo.

V sredo je prišla prva potrditev, da Trump s svojimi zborovanji in nastopi pomaga širiti pandemijo. Zdravstveni oddelek Tulse v Oklahomi je poročal, da so v ponedeljek našteli 261 okužb v torek pa 206. Pred tednom dni so jih imeli po manj kot 100 na dan, pred dvema tednoma pa je bilo Trumpovo zborovanje, ki se ga je sicer udeležilo le 6200 ljudi.