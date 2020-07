Pred srbsko skupščino v Beogradu prišlo do spopada med protestniki, ki so vzklikali gesla proti Vučiću ter metali bakle, steklenice in kamenje, in policijo, ki je množico potisnila nazaj. V Novem Sadu pa so protestniki med drugim metali molotovke in kamenje na mestno hišo ter razbili okno.

Udeleženci protesta v Beogradu so se okoli 18. ure začeli zbirati pred filozofsko fakulteto, nato pa se je povorka, v kateri so bili tudi opozicijski voditelji, ki so bojkotirali nedavne parlamentarne volitve, podala proti srbski skupščini. Oblasti so na beograjske ulice poslale ogromno policistov.

Ko so protestniki prispeli do srbskega parlamenta, so policistom vzklikali: »Pojdite na Kosovo!« Tam se je zgodil tudi incident, v katerem je bil poškodovan vodja Gibanja svobodnih državljanov (PSG) in znani srbski igralec Sergej Trifunović. Po poročanju medijev so protestniki Trifunovića polivali z vodo in obmetavali s pločevinkami piva. V glavo je dobil tudi udarec s fotoaparatom. Trifunović se je tik pred nedavnimi volitvami odločil, da jih ne bo bojkotiral.

Kakšne so zahteve protestnikov? Nezadovoljni državljani zahtevajo ustanovitev novega kriznega štaba za boj proti koronavirusu, v katerem politika ne bo imela besede. Oblastem očitajo, da so lagale o podatkih o obolelih in žrtvah covida-19. Zahtevajo tudi takojšnjo izpustitev pridržanih med torkovimi protesti, podatke o poškodovanih in objektivno poročanje javne radiotelevizije RTS. Med zbranimi protestniki so tudi opozicijski voditelji - vodja Stranke svobode in pravice Dragan Đilas, vodja Narodne stranke Vuk Jeremić, vodja stranke Dveri Boško Obradović, vodja Demokratske stranke Zoran Lutovac in vodja stranke Gibanje za preobrat Janko Veselinović. Po poročanju srbskih medijev so se protestniki zbrali tudi v Nišu.

Vučić o desničarskih profašistih in tujih tajnih službah... Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki je na novinarski konferenci odgovornost za nemire pripisal desničarskim in profašističnim silam ter tajnim službam tujih držav, je tudi nakazal, da si bo verjetno premislil glede uvedbe policijske ure. Ta možnost je tudi pognala na ulice Beograda in drugih večjih srbskih mest več tisoč protestnikov. Ti so ogorčeni zaradi neodgovornosti vlade, ki je pred volitvami, ki jih je opozicija bojkotirala, dovolila športne in druge velike prireditve. Te so prispevale k povečanju števila novih okužb z novim koronavirusom. Srbe so razjezili posnetki policijskega nasilja prvi dan protestov v torek. Policisti so proti protestnikom uporabili s solzivcem in pretepali tudi tiste, ki na protestih sploh niso sodelovali. V Beogradu so v sredo solzivec proti policistom uporabili tudi protestniki. Ti so policiste tudi obmetavali z vsem, kar jim je prišlo pod roke. Srbski minister za notranje zadeve Nebojša Stefanović je od pristojnih tožilstev zahteval hitro ukrepanje proti nasilnežem. Opozoril je, da se s posnetkov protesta pred poslopjem skupščine jasno vidi, da so protestniki pol ure metali solzivec na policiste, ki so imeli ukaz, da tega ne počnejo.