Številni Beograjčani so danes proti večeru znova krenili proti republiški skupščini, ki je bila zavarovana z ograjami in policijskimi kordoni, blokirane so bile nekatere okoliške ulice. S tem so nadaljevali protestni shod, ki so ga začeli v torek. Med njimi so bili vodje opozicijskih strank Dveri Boško Obradović, Stranke svobode in pravice Dragan Đilas, Narodne stranke Vuk Jeremić, Demokratske stranke Zoran Lutovac in Gibanja za preobrat Janko Veselinović. Njihove glavne, danes javno izražene zahteve so bile oblikovanje prehodne vlade in novega kriznega štaba za obvladovanje epidemije ter zamenjave v vrhu policije po njenem nasilnem odzivu na proteste dan prej. Proti zgradbi skupščine so tudi sinoči poleteli steklenice, kamenje in bakle. Potem je policija protestnike pognala v beg s solzivcem in zvočnimi granatami, ki so poškodovale več protestnikov, med njimi Boška Obradoviča.

Politični pretep med protestniki Vroča kri je zavrela tudi med samimi protestniki, in sicer med privrženci Gibanja za svobodo državljanov Sergeja Trifunoviča in Đilasove stranke. Skupil jih je tudi Trifunović. Đilas je zanikal navedbe medijev, da naj bi ga pretepli s pasovi, dejal pa, da so oblasti med protestnike infiltrirale huligane. Do protestov je prišlo tudi v Kragujevcu in Novem Sadu. Povod za torkovo zbiranje protestnikov pred srbskim parlamentom, ki jih je bilo sprva le sto in so bili mirni, je bila napoved predsednika države Aleksandra Vučića o ponovni uvedbi policijske ure v Beogradu ob koncih tedna. Upravičeval jo je s pospešeno rastjo števila okuženih v prestolnici, a so protestniki zahtevali, da o tem odločajo neodvisni strokovnjaki in ne njegov krizni štab. Ta je po njihovem mnenju kriv za nov razmah epidemije, ker je prikimaval Vučićevim lažem o njenem koncu in prehitremu ukinjanju karantene zaradi parlamentarnih volitev konec junija v prid Vučićeve Srbske napredne stranke.

Konec osemletnega premirja med policijo in demonstranti Koronski protest so izkoristile manjše skupine z izzivanjem policije, ki je v torek prvič po osmih letih proti demonstrantom uporabila solzivec in silo. Zadeve so ji ušle izpod nadzora. Protestniki so prebili ograjo pred republiško skupščino, razbili vrata in vdrli vanjo. V pravi bitki je policiji uspelo, da je zakonodajno zgradbo okoli druge ure ponoči »osvobodila«, demonstrante, ki so obkolili tudi predsedniško palačo, pa razgnala. Po njenih navedbah je bilo v spopadih z demonstranti ranjenih 43 policistov, z molotovkami pa uničenih pet njihovih vozil. En policist je bil resno poškodovan s frakturo lobanje. Nekateri so bili porezani z noži, zdravniško pomoč je iskalo tudi 17 demonstrantov. Televizija N1 je v nasprotju z državno RTS, ki je vrtela film z Jackiejem Chanom, spremljala dogajanje od samega začetka. Poročala je o nasilni aretaciji treh mladeničev, sedečih v parku pred predsedniško palačo, objavila pogovor s protestnikom, čigar oče naj bi umrl zaradi pomanjkanja respiratorjev, in nasploh prikazala drugačno sliko kot policijski direktor Vladimir Rebić, ki je za izbruh nasilja obtožil politično opozicijo, danes pa potrdil aretacijo 23 protestnikov. Vučić je v današnjem popoldanskem televizijskem odzivu na torkove proteste nasilje pripisal desničarjem in silam v soseščini, ki da skušajo znova uničiti Srbijo. »Desničarji in fašisti so več ur napadali policijo in naše institucije. Na svetu ni države, ki bi dovolila, da to ostane nekaznovano,« je dejal ter dodal, da so bile sicer nedovoljene demonstracije dobro organizirane in ne spontane ter politične in ne odgovor na epidemiološke ukrepe.

Policijske ure verjetno ne bo O ponovni uvedbi policijske ure, ki jo je napovedoval dan prej, je dejal, da je sam odločno zanjo, da pa je minister za zdravstvo Zlatibor Lončar in stroka, ki o tem odločata, najverjetneje ne bosta sprejela. Svoje vztrajanje pri ponovnem drastičnem omejevanju gibanja Beograjčanov je Vučić upravičeval z zadnjimi podatki o širjenju virusa. V torek so ugotovili več kot 350 novih okužb in imeli enajst smrti. Za laž pa je razglasil navedbe, da so nekomu odrekli respirator, in kritiziral televizijo N1. Dejal je še, da do jutrišnjega jutra ostaja v Beogradu, čeprav bi moral po prvotnem načrtu že odpotovati v Pariz in nato Bruselj na pogovore o Kosovu. Dodal je, da imajo dokaze o vpletenosti tujih sil v nasilne demonstracije in da so med nasilnimi demonstranti opazili znane »batinaše« s kriminalno preteklostjo s prostora nekdanje Jugoslavije, zato bodo skrbno preučili, kje so zatajile obveščevalne službe. Zelo oster je bil tudi do hrvaških medijev in jim pripisal sodelovanje v organiziranem napadu na Srbijo.