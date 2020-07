Kot je v intervjuju za ameriški ESPN minuli konec tedna razkril predsednik Uefe Aleksander Čeferin, je današnji datum skrajni rok za določitev vseh potrebnih protokolov za zaščito pred širjenjem novega koronavirusa. Izpostavil je, da Uefa o zamenjavi lokacije zaključnega turnirja lige prvakov ne razmišlja, čeprav je število okuženih na Portugalskem v zadnjem tednu znova poskočilo na okoli tristo novih primerov na dan. Lizbona tako ostaja gostiteljica izločilnih bojev.

Poleg portugalske prestolnice bosta izločilne tekme gostili še Nemčija (zaključek lige Evropa) in Španija (zaključek ženske različice lige prvakov). Vse danes sprejete odločitve se bodo nanašale na vsa tri tekmovanja. Čeprav je bilo na junijskem srečanju izvršnega odbora slišati tudi mnenja, da bi bili gledalci na tekmah lahko prisotni, pa je Čeferin to možnost zavrnil. »Če me zdaj vprašate, navijačev glede na celotno situacijo na stadionih verjetno ne bo. A na srečo pričakujemo več gledalcev pred televizijskimi zasloni, saj bo šlo za dvotedenski turnir, ki ga ljubitelji nogometa že težko čakamo,« je ameriški športni televiziji minuli teden zaupal Aleksander Čeferin.

Jutri bo na sedežu Uefe v Nyonu žreb v obeh evropskih pokalih, medtem ko so pari v ženski ligi prvakov že znani. Jasno pa je že, kje bodo klubi odigrali prestavljene obračune osmine finala v obeh tekmovanjih. Če gostitelji teh ne bodo mogli organizirati na domačih igriščih, bodo odigrani v državah gostiteljicah zaključnih turnirjev.