Prvič po pozitivnem testu na covid-19 se je oglasil prvi teniški igralec sveta Novak Đoković. Srb je predvčerajšnjim opravil prvi trening na svojih igriščih na Dorćolu. Dolgčas mu med karanteno ni bilo. Njegovo ime se je pojavljalo v vseh svetovnih medijih, kritike so bile v večini negativne. Adria Tour v Beogradu in Zadru s številnimi pozitivnimi testi najboljših igralcev na svetu je pustil pečat. Medtem ko se med sezono v preteklosti ni imel časa zadrževati v domačem beograjskem okolju in na območju Balkana, ki mu je zelo pri srcu, se je lahko v zadnjih tednih prepričal, kdo so njegovi pravi prijatelji.

Novak Đoković je prvi trening opravil z Viktorjem Troickim, ki je bil med Adria Tourom prav tako kot Bolgar Grigor Dimitrov in Hrvat Borna Čorić pozitiven na covid-19. Po treningu je srbskemu Žurnalu dejal, da ima občutek, da ga preganjajo, kot da gre za lov na čarovnice. »Očitno za vsem skupaj stoji veliko ime,« je pristavil Novak Đoković. Prihodnost Đokovićevih mednarodnih nastopov je negotova. Turnir za grand slam v New Yorku, ki naj bi se začel konec avgusta, za zdaj postavlja pod vprašaj, zanesljivo pa potrjuje, da bo nastopil na peščenih igriščih, in sicer v Madridu, Rimu in za vrhunec na Rolandu Garrosu v Parizu.

Prihodnost turnirja v New Yorku je sila negotova. Mnenja teniških igralcev in strokovnjakov so različna. Številni ne verjamejo, da bo lahko v teh časih v ZDA sploh potekal turnir, drugi poudarjajo, da je odprto prvenstvo ZDA večje kot sloves najboljših igralcev in da bodo Američani zanesljivo izpeljali svoj največji turnir. Zaradi operacije je namreč odpovedal nastop Roger Federer, ki dobro okreva po posegu na kolenu, a pravi, da tenisa z maksimalno obremenitvijo še ne bi mogel igrati. Tudi lanski zmagovalec Rafael Nadal je postavil nastop v New Yorku pod vprašaj, zanesljivo pa bo tekmoval na Rolandu Garrosu. Izjave Đokovića in Nadala gre jemati malce z rezervo, saj dajeta občutek, da tipata drug drugega.

Medtem ko so vodilni možje v Mednarodnem teniškem združenju (ATP) deležni številnih kritik, da jih bolj zanimajo mesečne plače kot dogajanje v tenisu in reševanje športne panoge v najtežjih časih, so se v tem tednu malce predramili. Predstavili so nov sistem točkovanja, ki bo veljal od 22. marca 2019 do decembra 2020. V tem času bo za lestvico vsakemu igralcu štelo najboljših 18 turnirjev. Pri ATP razlagajo, da v določenem obdobju niso želeli brisati osvojenih točk posameznikov, saj bi številni med njimi sunkovito padli po lestvici, zato bi bilo nezadovoljstvo veliko. Poleg tega bodo igralci obdržali osvojene točke od lani, tudi če letos na turnirju ne bodo igrali. Rafael Nadal bo denimo za lansko zmago v New Yorku obdržal 2000 točk, tudi če letos v ZDA ne bo igral. Srbi so znova našli zaroto proti Novaku Đokoviću, saj so pri Žurnalu pripisali, da je Srb v določenem obdobju osvojil Wimbledon, Nadal pa US Open in Roland Garros.