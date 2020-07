Posledice viharja, ki ga je zanetil policijski uboj temnopoltega Američana Georgea Floyda, so se zažrle v vse pore družbe v ZDA. V boju proti rasni diskriminaciji so glas povzdignili tudi številni športniki, nazadnje pa so dogodki s tovrstno problematiko močno razburkali dogajanje v eni najbolj »belih« športnih panog, avtomobilski seriji Nascar. V središču dogajanja je bil ta hip edini temnopolti dirkač v tem v ZDA najbolj priljubljenem avto-moto športu Bubba Wallace, pri vsem skupaj pa kot po navadi ni bil tiho niti predsednik Donald Trump.

Začelo se je z gibanjem za prepoved konfederacijske zastave in drugih upodobitev tega simbola, ki ga povezujejo z rasistično zgodovino Severne Amerike, na dirkah serije Nascar. Prav na teh so namreč številni obiskovalci pogosto ponosno vihteli omenjeno zastavo, Wallaceu pa so se v njegovem boju za prepoved pridružili številni kolegi. Vodilni možje Nascarja so jim prisluhnili in pred slabim mesecem v svet poslali tole sporočilo: »Prisotnost zastave konfederacije na naših dogodkih nasprotuje našemu zavzemanju za ustvarjanje vzdušja, v katerem se počutijo dobrodošle vsi obiskovalci, dirkači in člani ekip. Zato prepovedujemo uporabo konfederacijske zastave na vseh naših dogodkih.« Velika večina je potezo pozdravila, oglasilo pa se je kar nekaj zvestih navijačev, ki so napovedali bodisi bojkot dirk bodisi »grožnje« v smislu: »Zastavo bom na dirkah ponosno vihtel, pa naj me ustavijo, če lahko.« A le malokdo si je takrat mislil, da je vse skupaj šele začetek (za zdaj) enomesečne »drame«, v katero se je nazadnje vmešal tudi predsednik ZDA.

Ganjen nad podporo

Ko je bila konec prejšnjega meseca na sporedu dirka v Talladegi v Alabami, je ekipo Bubbe Wallacea v garaži, ki so ji jo namenili organizatorji, na dvižnih vratih pričakala pritrjena debela vrv z večjo zanko na koncu – prav takšno, kakršno so nekdaj uporabljali pri usmrtitvah z obešanjem. Upoštevajoč predhodne dogodke in Wallaceovo vlogo pri omenjenem boju seveda nihče ni pomislil, da bi lahko šlo za naključje. »Kot je lepo videti tudi na fotografijah, gre za zanko za obešanje. Nad vsem skupaj smo resnično zaskrbljeni, gre za hudo grožnjo našemu dirkaču, ki je bil v svojih besedah in dejanjih v zadnjem času izjemno pogumen. Naša dolžnost je, da pridemo zadevi do dna, in to bomo tudi naredili,« je nemudoma sporočil tudi predsednik Nascarja Steve Phelps. Preiskave so se takoj lotili agenti FBI in že kmalu prišli do zaključka, da je dejansko šlo za – naključje. Omenjeno zanko so namreč na garažna vrata kot pripomoček za odpiranje in zapiranje namestili že lanskega oktobra, notranja preiskava pri Nascarju pa je kasneje razkrila, da je izmed 1684 garaž na 29 dirkališčih le na enajstih kot pomoč za odpiranje dvižnih vrat nameščena podobna zanka.

Kljub temu je, še preden so bili rezultati preiskave znani, Wallaceu v bran stopila večina njegovih kolegov, v znamenje podpore pa so se oglasili tudi številni drugi znani športniki, na čelu s košarkarskim zvezdnikom LeBronom Jamesom. »Nad podporo sem bil resnično ganjen, po drugi strani pa me je razočaralo, da so nekateri takoj skočili in me obtožili, da delam slona iz muhe, čeprav je fotografija povedala svojo zgodbo. Vseeno me dogajanje v zadnjih tednih navdaja z optimizmom, priče smo pozitivnim spremembam v našem športu in družbi nasploh,« je vse skupaj komentiral Bubba Wallace, nadarjeni 26-letni dirkač iz Alabame, ki zmage med elito sicer še nima, je bil pa zelo uspešen v mlajših in nižjih kategorijah.