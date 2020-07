Še nekaj več kot sto dni je do datuma, ki je v koledarju marsikaterega tekača označen že več mesecev: do nedelje, 25. oktobra, ko je načrtovan letošnji Volkswagnov ljubljanski maraton. Organizatorji tekaškega spektakla kljub trenutno vse slabši epidemiološki sliki zaradi novega koronavirusa in negotove prihodnosti, kakšni ukrepi bodo veljali oktobra, ostajajo optimistični in verjamejo, da jim bo tradicionalno prireditev tudi letošnjo jesen uspelo izpeljati.

Prijave so organizatorji ljubljanskega maratona – društvo za izvedbo športnih programov Timing Ljubljana – odprli v začetku marca, le nekaj dni pred razglasitvijo epidemije novega koronavirusa, predvidoma še do 12. avgusta pa je možna prijava z najugodnejšo startnino, ki bo udeleženca stala 40 evrov oziroma 45 evrov z doplačilom odpovednega rizika. Sodeč po števcu prijav na uradni spletni strani dogodka je za zdaj na nedeljske teke na 10, 21 in 42 kilometrov prijavljenih nekaj manj kot tisoč tekačev, med njimi jih je nekaj tudi iz tujine.

»Izvedbo še vedno načrtujemo, vendar s prilagojenim programom, ki ga bomo objavili, ko bodo znani vsi pogoji za izvedbo in zahteve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ),« je pojasnil direktor društva Timing Ljubljana Gojko Zalokar. Ob tem je dodal, da so sprva za datum, ko bi sprejeli dokončno odločitev, ali oziroma v kakšnem obsegu bodo letos izpeljali priljubljeno tekaško prireditev, določili 1. julij, vendar so rok zdaj premaknili v prihodnji mesec. »Z odločitvijo odlašamo zaradi čakanja na ukrepe NIJZ, ki za obdobje, ko bo potekal maraton, za zdaj še niso znani,« je pojasnil Gojko Zalokar in poudaril, da je za podrobnejše informacije zdaj še prezgodaj, sta pa trenutno »v igri dva različna programa 'v živo' in program virtualnega teka z različnimi dolžinami«.

Brez druženja, a ne brez teka Organizatorji tekaških prireditev so se v preteklih mesecih o tem, ali bodo načrtovane dogodke letos izpeljali ali ne, sicer odločali različno. DM-tek za ženske je na primer s konca maja za zdaj prestavljen na 5. september, Istrski maraton bo namesto v začetku aprila predvidoma potekal drugi konec tedna v oktobru. Organizatorji Malega kraškega maratona so medtem prireditev najprej z marca prestavili na junij, nato pa tek prestavili na prihodnje leto in tekače povabili k sodelovanju na letošnjem virtualnem teku. Prav tako maja v Radencih ni bilo Maratona treh src, kjer so tekače pozvali, naj ta dan vseeno pretečejo ali prehodijo izbrano razdaljo in tako sodelujejo pri virtualnem teku. V virtualni obliki je 27. junija minila tudi Nočna 10ka, ki običajno poteka na Bledu. Na dan, ko bi morali tekači letos teči okoli Blejskega jezera, so denimo udeleženci lahko na poljubni lokaciji odtekli deset kilometrov in dokaz o svojem tekaškem dosežku posredovali organizatorjem, ti pa so jih nato razvrstili na skupni seznam udeležencev in jim po pošti poslali medaljo.