Prve ostajajo ZDA, kjer so v torek presegli mejo treh milijonov potrjenih okužb, sedem zveznih držav pa je na ta dan poročalo o največ okužbah v enem dnevu. Kritično je na Floridi, kjer zmanjkuje bolnišničnih postelj za nujne primere. Tam je precejšen delež starejšega prebivalstva, ki se v jeseni življenja pogosto odpravi v toplejše kraje.

Tretja po številu potrjenih okužb na svetu je zdaj Indija z več kot 750.000 primeri. Število okužb je začelo naraščati, potem ko so po več kot dveh mesecih sprostili ukrepe. Indija je na tretjem mestu v ponedeljek prehitela Rusijo, ki ima 700.000 okuženih.

Po številu potrjenih okužb si potem sledijo Peru, Čile, Španija, Velika Britanija, Mehika, Iran, Italija in Pakistan. Po številu okuženih na milijon prebivalcev je na vrhu Katar (36.186), sledijo San Marino, Francoska Gvajana in Bahrajn. Po številu opravljenih testov na milijon prebivalcev pa so na vrhu majhne države – Gibraltar, San Marino, Luksemburg in Kajmanski otoki. Od tistih z največ okužbami sta po številu testov najvišje Velika Britanija (15. mesto s 162.627 testi na milijon prebivalcev) in Rusija (17. mesto s 149.317 testi).