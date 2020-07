Za Etiopijo, Egipt in Sudan se po več kot desetih letih neuspešnih diplomatskih prizadevanj izteka čas za dogovor o jezu Renaissance na Nilu, ki je del projekta največje hidroelektrarne v Afriki. V Etiopiji hočejo z njo za več kot dvakrat povečati svojo proizvodnjo elektrike in postati njen veliki izvoznik ter zmanjšati veliko revščino v državi, Egipt in Sudan pa se bojita, da bosta zaradi jezu dobila po Nilu premalo vode.

V Adis Abebi že dolgo načrtujejo, da bodo začeli jez polniti z vodo ta mesec, ko je deževna doba, medtem ko Kairo in Kartum zahtevata, da se vse tri države najprej dogovorijo o tem, kako hitro naj se napolni, koliko vode naj se pusti naprej in kako reševati prihodnje spore. Pogajanja teh treh držav bi v naslednjih dneh morala prinesti dogovor. Etiopija se je namreč zavezala, da do 10. julija ne bo začela polniti jeza, kjer naj bi nastalo jezero, po površini veliko za desetino Slovenije.

Jez je ponos kot zmaga nad Italijo Etiopski premier Abiy Ahmed, ki je lani prejel Nobelovo nagrado za mir za rešitev ozemeljskega spora z Eritrejo, zdaj vztraja pri tem posegu v tok Modrega Nila. »Če Etiopija ne bo napolnila jezu, pomeni, da ga bo morala porušiti,« pravi. Abiyu, ki je po prihodu na oblast leta 2018 nasprotoval temu velikemu projektu in je sprva prijateljeval z Egiptom, se mudi tudi zaradi volitev prihodnje leto. Odlog napolnitve jezu, ki je največji v Afriki in sedmi največji na svetu, bi bil zanj politično tvegan. Etiopijci namreč v elektrarni vidijo nacionalno zmago, ki jo primerjajo s tisto vojaško leta 1896 pri Adwi proti 11.000 Italijanom. Sami s svojimi skromnimi prihranki, brez pomoči Svetovne banke ali zasebnih vlagateljev so namreč financirali gradnjo jezu, tako da je velika večina Etiopijcev delničarjev tega 4,5 milijarde evrov vrednega projekta, s katerim naj bi se izkopali iz revščine. Milijoni bi prišli do elektrike, ki jo ima trenutno polovica od 110 milijonov Etiopijcev.