Pred petimi leti, ko je, tudi z razširitvijo islamske države, v Siriji divjala državljanska vojna, so zdajšnji uspešni maturanti še kot otroci tako rekoč brez vsega, ne da bi znali besedo nemško, pribežali v Nemčijo. Spomniti velja, da je tedaj, leta 2015, nemška vlada Angele Merkel z izjemno zgodovinsko gesto v Nemčijo spustila okoli milijon sirskih beguncev. Večinoma gre za pripadnike sunitske večine, proti kateri je uperjen režim Bašarja Al Asada, ki se opira na manjšine alavitov, šiitov, kristjanov in druzov. Vsi ti otroci in najstniki med sirskimi begunci so postali velik izziv za nemški šolski sistem, ki pa ga je, kot zdaj vidimo, odlično obvladal, mladi begunci pa so Nemčiji hvaležni, tudi zato, ker so se v njenih šolah izredno dobro naučili nemško.

Spomin na začetke

Med maturanti berlinske gimnazije Alberta Schweizerja so lahko ponosni in srečni predvsem Hazar Abaza, Ammar Abo Hwach in Lynn Ghannam. Njihove ocene na maturi so spektakularne, saj so boljši kot njihovi vrstniki, ki že 18 let živijo v Nemčiji. Postali so simbol uspešne vključitve v nemško družbo.

Hazar Abaza, najboljša maturantka na omenjeni berlinski gimnaziji, se je po podelitvi pred novinarji spominjala: »Ko sem bežala iz Sirije, so letala vse zbombardirala in nikjer nismo mogli več živeti. Z očetom in bratom smo sedli v gumijast čoln. Prečkali smo Sredozemsko morje, Grčijo, Makedonijo in tako naprej.« Njen oče je bil na podelitvi vidno ganjen. Študirala bo ekonomijo.

Podelitev je zelo čustveno doživljala tudi družina Abo Hwach, v kateri so starši prav tako svojo osmislitev in zadovoljstvo v tujem svetu našli v učnem uspehu svojega otroka. Sin Ammar je namreč na maturi za malenkost zgrešil maksimalno število točk. Študirati namerava medicino. Svojih staršev zdaj ne bi mogel tako razveseliti, če se pred leti kot mladoletnik v Turčiji ne bi ločil od njih z namenom, da gre sam v bogato Nemčijo, ki se mu je zdela kot svetopisemska obljubljena dežela. Očitno pa to ni bila samo iluzija od daleč. »Moja družina je hotela ostati v begunskem taborišču v Turčiji, sam pa sem hotel v Nemčijo. Najprej sem šel v Ciper, ki sem ga lahko zapustil šele leto pozneje. Še dodatno leto pa je bilo potrebno, da sem znova videl svoje starše, ki so prišli za mano v Nemčijo.«

Vse te izjemno uspešne maturante, ki so pred petimi leti, ko še niso znali niti besede nemško, prišli iz Sirije, je na twitterju pozdravil tudi naslednji komentar maturantke, rojene v Nemčiji: »Po petih letih učenja nemščine so dosegli boljši uspeh v tem jeziku, kot sem ga sama, čeprav je to že 18 let moj materni jezik. Zato jim iz vsega srca čestitam in izrekam spoštovanje.«