Predsednik države Borut Pahor in njegov avstrijski kolega Alexander Van der Bellen sta dorekla okvirni program skupne proslave stote obletnice plebiscita, po katerem je južna Koroška pripadla Avstriji, s tem pa je bila določena državna meja med njo in tedanjo Kraljevino SHS. Dogodek bo potekal 10. oktobra v Celovcu. Spominsko slovesnost in njen pomen je po Pahorju treba razumeti v širšem okviru, saj ponuja tako Avstrijcem kot Slovencem priložnost za refleksijo o preteklosti in obenem vpogled v prihodnost in v priložnosti, ki jih je prinesla »skupna evropska domovina«. Je pa izrazil tudi upanje, da bodo državne in deželne oblasti v Avstriji v času do dogodka storile več za podporo slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem.

Prihodnji ponedeljek se bo Pahor z italijanskim kolegom Sergiom Mattarello udeležil slovesnosti ob vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenski skupnosti natanko sto let po njegovem požigu.

Na Dunaju v palači Hofburg je danes sicer potekalo tristransko srečanje avstrijskega, slovenskega in hrvaškega predsednika, sedmo po vrsti, namenjeno pa je bilo predvsem vprašanju Evrope v času pandemije in izzivih, ki jih ta predstavlja za njeno prihodnost. To, da so se srečali v živo, je Van der Bellen označil za nekakšen »znak normalizacije«, četudi število novih okužb v vseh treh državah v zadnjem času spet raste. Hrvaški predsednik Zoran Milanović pa je pozval Avstrijce, naj pridejo letovat na Hrvaško, rekoč da »je tako varna, da bolj varna ne bi mogla biti… Obala je velika, redko naseljena, ljudi je malo… čakamo vas«. Milanović je še dodal, da se mu zdi format tristranskih srečanj izvrsten, saj je Hrvaška obema drugima državama zelo blizu, ne glede na manjše nesporazume.