Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma. V preteklih letih so zagotovili najnujnejšo sanacijo, predvsem strehe in strešne kritine. Tokrat naj bi temeljito prenovili celoten objekt, instalacije, izvedli temeljito statično sanacijo ter uredili dvorišče na severni in zahodni strani, pri čemer bo po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija treba podreti manjši objekt za Narodnim domom, kjer bi uredili glavni vhod, saj sedanji neposredno s ceste ni najbolj varen.

»Objekt je v izredno slabem stanju in je za opravljanje katere koli dejavnosti neuporaben in neprimeren,« je o kulturnem spomeniku državnega pomena dejal Macedoni. Skupaj bodo obnovili okoli 1600 kvadratnih metrov površin, predvidena je tudi pokrita povezava s sosednjim Jakčevim domom. V ozadju je tudi želja, da v Narodnem domu postavijo stalno razstavo o olimpioniku Leonu Štuklju. Kot je znano, je Štukljeva družina lani Dolenjskemu muzeju in Novemu mestu v hrambo in prezentacijo zaupala vso Štukljevo zapuščino. »In to dolžnost želimo s prenovo Narodnega doma tudi izpolniti,« dodaja župan. Narodni dom je bil zgrajen leta 1885, v njem pa je svoje gimnastične prvine uril tudi mladi Štukelj.

Občina želi pripraviti projektno dokumentacijo za celovito obnovo, s čimer naj bi zagotovili tako funkcionalnost samega objekta kot tudi oživitev prvega narodnega doma na Slovenskem, ki je imel pred stoletjem izjemno narodnobuditeljsko vlogo. »Predvidevamo, da bi lahko, ko bo projekt pripravljen, kandidirali tudi za javna sredstva, bodisi iz tako imenovanega kulturnega evra bodisi morda iz kohezijskih skladov,« dodaja Macedoni.