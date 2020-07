Osebe z japonskim potnim listom lahko vstopijo v 191 držav brez vizuma oz. ga lahko prejmejo ob vstopu v državo.

Na drugo mesto se je uvrstil Singapur, ki omogoča vstop brez vizuma v 190 držav, sledita nemški in južnokorejski potni list.

Slovenski potni list je na 12. mestu skupaj z latvijskim in islandskim, ki omogočajo vstop brez vizumov v 180 držav.

Na dnu lestvice so afganistanski, iraški in sirski potni list, ki omogočajo vstop brez vizuma v manj kot 30 držav.

Seznam so v pravni pisarni oblikovali s pomočjo podatkov Mednarodnega združenje za zračni transport (IATA) in omogoča vpogled, koliko držav lahko obiščejo imetniki določenega potnega lista in kakšne so vizumske omejitve. Seznam ni upošteval trenutnih omejitev zaradi pandemije covida-19.