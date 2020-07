Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v torek napovedal ukrepe proti več kitajskim uradnikom v okviru novega zakona, s katerim želijo pritisniti na Kitajsko, da dovoli Američanom obiskati Tibet. Obenem so pozvali k široki avtonomiji za to pretežno budistično območje.

"Na žalost Peking še vedno sistematično preprečuje ameriškim diplomatom, drugim uradnikom, novinarjem in turistom potovanja v avtonomno pokrajino Tibet in druga tibetanska območja, medtem ko uživajo predstavniki Kitajske in drugi državljani precej več dostopa v ZDA," je dejal Pompeo.

Vizumov za ZDA ne bodo več dobili predstavniki Kitajske, za katere domnevajo, da sodelujejo pri tem, da Američani nimajo dostopa do Tibeta.

Govorec kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian je izrazil nasprotovanje ameriški potezi in pozval ZDA, naj se nehajo vmešavati v kitajske notranje zadeve glede Tibeta. V odgovor na ameriško omejitev izdajanja vizumov so napovedali omejitev izdajanja vizumov "za vse predstavnike ZDA, ki se obnašajo grdo glede zadev, povezanih s Tibetom".

ZDA so pri zaostrovanju odnosov s Kitajsko že večkrat uvedle različne omejitve pri izdajanju vizumov, nedavno zaradi napadov na svobodo izražanja v Hongkongu.

Tibet je kitajska avtonomna pokrajina severno od Himalaje. Kitajske oblasti zatirajo gibanja za neodvisnost več milijonov Tibetancev in omejujejo potovanja tujcev na območje.