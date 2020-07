V sosedni državi so imeli od 30. junija vsak dan več kot 50 novih okužb, največ 2. julija, ko so potrdili 96 novih primerov v 24 urah.

Na Hrvaškem so po prvem primeru okužbe z novim koronavirusom 25. februarja zabeležili 3325 okužb. Okrevalo je 2277 oseb, umrlo pa 114, je še sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Navedli so, da so doslej testirali več kot 88.200 oseb, od tega 1375 v preteklih 24 urah.

Hrvaški mediji so danes poročali, da je bilo od torka največ novih okužb na območju Zagreba, kjer so zabeležili 15 novih primerov. V Slavoniji je bilo 18 novookuženih. Kot novo žarišče so izpostavili Kutino, kjer so v zadnjih dneh potrdili enajst okužb. Vsi so se udeležili zasebne zabave ob opravljeni diplomi.

V hrvaških obalnih županijah so prijavili 19 novih primerov, od tega največ v splitsko-dalmatinski županiji, kjer imajo šest novih okužb. V istrski županiji je bilo še pet primerov, v primorsko-goranski pa štirje, je poročal novičarki portal index.hr.

Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je v današnjem pogovoru za hrvaško televizijo HTV med drugim dejal, da znova razmišljajo o možnosti, da bi omejili število ljudi na porokah in podobnih družinskih dogodkih, ki so se v preteklih tednih izkazali za potencialna žarišča okužb.

Potrdil je, da je prejel več deset elektronskih sporočil jeznih nevest in organizatorjev porok, ki so nasprotovali morebitnim vnovičnim omejitvam števila gostov na porokah. Na Hrvaškem so maja dovolili zbiranje do 500 ljudi na prostem ter do 300 ljudi v zaprtih prostorih.