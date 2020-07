Incident se je zgodil 4. marca, potem ko je Norvich izločil Spurs iz pokala FA. "Igralec Tottenhama je priznal, da so bila njegova dejanja ob zaključku tekme proti Norwich Cityju v pokalu FA neprimerna, vendar je zanikal, da bi lahko šlo za ogrožanje navijača," so sporočili.

"Nato je neodvisna nadzorna komisija ugotovila, da je bilo Ericovo dejanje grožnja navijaču, zato smo ga kaznovali in mu izrekli opomin," so sporočili.

Šestindvajsetletni angleški reprezentant se je po tekmi, ki jo Tottenham izgubil po izvajanju najstrožjih kazni, povzpel več vrst na tribuni stadiona Hotspur, da bi se vmešal v navijaški prepir. Takrat je trener Spurs Jose Mourinho dejal, da je navijač Dierja po tekmi užalil.

"Eric Dier je naredil nekaj, česar profesionalci ne smemo narediti, a v takih okoliščinah bi to naredil vsak izmed nas," je takrat dejal Portugalec.

Kot je sam Dier povedal, se je navijač znesel nad njegovim bratom, on je pa skočil na tribuno, da bi pomagal bratu. Policija proti nogometašu ne bo ukrepala, saj ni prišlo do telesnega stika nogometaša in navijača.