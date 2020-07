Janša, Orban in Vučić: klub »borcev za svobodo« oziroma suverenistov kritičen do Evropske unije, želijo sodelovanja

Trije konservativni evropski voditelji – Aleksandar Vučič, Janez Janša in Viktor Orban – so v videokonferenci Necenzurirana Evropa danes predstavili svoje poglede, v katero smer bi se morala premakniti Evropska unija. Janša in Orban sta si zaželela, da bi novo vizijo za Evropo predstavila Evropska ljudska stranka.