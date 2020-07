Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, Starr rojstni dan običajno obeleži s koncertom, ki se ga udeležijo drugi glasbeniki in na stotine oboževalcev, vendar zaradi pandemije letos to ni bilo mogoče. Glasbenik že enajst tednov ni zapustil svojega doma v Los Angelesu.

Glasbenik je spletno zabavo začel sedeč za bobni in z barvito obrazno masko s simbolom miru, nato pa predstavil lastne uspešnice ter uspešnice skupine The Beatles. S posnetimi vokali in video pokloni so se mu pridružili zvezdniški kolegi, med njimi Kenny Loggins, Sheryl Crow, Ben Harper, Sheila E., Dave Grohl in filmski ustvarjalec David Lynch. Med drugi je bilo mogoče slišati pesmi Come Together, All You Need is Love in With a Little Help From My Friends. V živo si je praznovanje ogledalo približno 130.000 oboževalcev.

Starrovi oboževalci, ki so upali na virtualno srečanje med njim in drugim preživelim Beatlom Paulom McCartneyjem, so bili razočarani, saj je slavljenec praznovanje zaključil le s posnetkom iz leta 2019, ko je par v Los Angelesu zapel in zaigral pesem Helter Skelter. Glasbenika namreč občasno nastopita skupaj, kot sta lani na koncertu McCartneyjeve turneje Freshen Up.

Nekateri oboževalci Beatlov so svoje razočaranje izrazili na socialnih omrežjih, saj je bil McCartney ob oglaševanju rojstnodnevnega dogodka prikazan kot glavni gost. McCartney je Starru za rojstni dan voščil preko tvita, prav tako je glasbenik prejel čestitko s površine Marsa, s Curiosity, enega od roverjev ameriške vesoljske agencije Nasa. Starr je na spletni zabavi spodbujal k donacijam gibanju Črna življenja štejejo, The David Lynch Foundation, MusiCares in WaterAid. Zavrtel je posnetek, ko so Beatli leta 1964 na severnoameriški turneji zavrnili nastop pred rasno ločenim občinstvom v Floridi, in spomnil na velik vpliv temnopoltih glasbenikov, kot je bil Little Richard, na zvok Beatlov.

Starr je že od zgodnjih 60. let minulega stoletja znan po sproščenosti in humorju, pop glasbo pa je za vedno pomagal spremeniti kot član legendarne skupine The Beatles. Po razpadu skupine se je podal na samostojno glasbeno pot.