Kot so sporočili iz policije, so kriminalisti zaznali 115 kaznivih dejanj in zanje kazensko ovadili šest osumljencev. Štiri so konec prejšnjega tedna privedli k preiskovalni sodnici pristojnega sodišča, ki je za vse odredila pripor. Šesterica je osumljena, da je najmanj od konca leta 2019 do julija 2020 preprodala in se dogovarjala za preprodajo več kot 50 kilogramov prepovedanih drog, med njimi konoplje v večjih količinah, in heroina, kokaina, amfetaminov ter ekstazija.

Kriminalna združba je konopljo v večjih količinah tudi proizvajala, saj so kriminalisti v preiskavi odkrili dva prikrita prostora za njeno gojenje na območju Gorenjske in Ljubljane, v hišnih preiskavah pa zasegli okoli 30 kilogramov te droge. Ta je bila že pripravljena za nadaljnjo preprodajo v Sloveniji, Avstriji in Italiji, kjer je imela kriminalna združba razvito svojo mrežo za preprodajo. Samo v Sloveniji bi si s konoplje lahko nezakonito pridobili najmanj 100.000 evrov protipravne koristi, v tujini pa še za okoli 50.000 evrov več. V zaključni akciji na desetih lokacijah so slovenski kriminalisti prejšnji teden zasegli tudi preko 500 sadik konoplje in pripomočke za proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.