ZDA Združene narode uradno obvestile o izstopu iz WHO

ZDA so Združene narode v ponedeljek uradno obvestile, da izstopajo iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). To so, potem ko je to sporočil visoki ameriški predstavnik, potrdili tudi v ZN in WHO. Vendar pa je to proces, ki traja leto dni, tako da bo izstop stopil v veljavo 6. julija 2021. Do takrat morajo ZDA poravnavati svoje obveznosti do WHO.