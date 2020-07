Vučić je v torkovem nagovoru med drugim za Beograd, kjer je daleč največ okuženih z novim koronavirusom in so bolnišnice polne obolelih s covidom-19, napovedal uvedbo policijske ure od petka do nedelje ter prepoved javnega zbiranja več kot petih ljudi.

Kmalu zatem, okoli 21. ure, so se začeli v središču prestolnice zbirati jezni protestniki. Sprva jih je bilo pred poslopjem parlamenta nekaj sto, kasneje pa je njihovo število, predvsem po zaslugi spletnih družbenih omrežij, naraslo na več tisoč. Sledili so izgredi in spopadi s policisti.

Belgrade, Serbia, Protesters are running away from Police that are continuing to use tear gas to disperse demonstrators.



A lot of people were beaten and arrested, but the official numbers are not available. pic.twitter.com/Q1DqSvCFto — Tony (@Mrtdogg) July 8, 2020

Manjši skupini protestnikov, med katerimi naj bi bili skrajni desničarji, je uspelo za kakih 20 minut celo vdreti v poslopje skupščine, nakar jih je policija od tam pregnala. Policiste so protestniki sicer med drugim obmetavali z jajci, kamenjem, plastenkami in baklami, zagorelo je več deset smetnjakov in avtomobilov, tudi policijskih. Na obeh straneh je bilo več ljudi ranjenih.