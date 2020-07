Do junija so se dobički bank prepolovili

Obseg in delež nedonosne izpostavljenosti sta pri potrošniških posojilih letos začela naraščati. Ob zaostrenih gospodarskih razmerah banke oblikujejo več neto stroškov oslabitev in rezervacij. V prvih petih mesecih so banke prepolovile dobiček pred obdavčitvijo.